مع وزير المالية داخل الغرف التجارية بالولايات !!

■ إشارتنا بالأمس إلي تضارب وتكاثر الرسوم الاتحادية والولائية والمحلية والمسكوت عنها تجاه قطاع الدواجن بالسودان عامة والولاية الشمالية خاصة أحدث ردود فعل واسعة من بينها مانقله لي أحد المخلصين من أبناء الولاية الشمالية راجياً أن تصل صرخته إلي وزير المالية د. جبريل إبراهيم والذي يجد نفسه يقاتل مليشيات التمرد في الفاشر ومليشيات الرسوم في ولايات السودان المختلفة ..

■ مما علمته أنّ الغرفة التجارية بالولاية الشمالية سبق لها فرض رسوم لدعم المجهود الحربي .. وتحت هذا الشعار النبيل تم فرض رسوم علي كل الشاحنات والحافلات بالولاية الشمالية .. تحصيل هذه الرسوم يتم عبر الغرفة التجارية هناك ..

■ تم تخصيص 20% من هذه الرسوم لدعم الخدمات بمنطقة تحصيل الرسوم .. ولأنه لا أحد من أهل المصلحة هناك يعلم كم تبلغ قيمة الرسوم المتحصلة من كل منطقة فإنه لايمكن معرفة كم من المال يتم تخصيصه للخدمات ذلك أن الرسوم يتم تحصيلها بعيداً عن أوجه التحصيل المعروفة وبعيداً عن الدورات المستندية المعمول بها في حال تحصيل رسوم للمصلحة العامة ..

■ تواجه مرافق المياه والصحة بالولاية الشمالية أزمات متلاحقة بسبب التخريب الذي أحدثته مليشيات التمرد بضربها لمولدات ومحولات الكهرباء القومية والولائية بالشمالية .. وهنا يتساءل المغلوبون علي أمرهم بالولاية : أين نسبة ال20% التي قالت الغرفة التجارية هناك إنه سيتم تخصيصها لخدمات المواطنين عند الأزمات؟!

■ هل مايحدث بسبب رسوم الغرفة التجارية بالشمالية يحدث مثله في بقية الولايات؟! .. وهل تسمح وزارة المالية بتحصيل رسوم لدعم المجهود الحربي بعيداً عن ولاية ومراقبة ومعرفة وزارة المالية ؟!

■ عند د. جبريل الخبر اليقين ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد