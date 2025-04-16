تعاون مشترك بين المواصفات ومحلية عطبرة لترقية الخدمات بالمحلية

اكدت الھيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع نهر النيل على أحكام التنسيق والتعاون المشترك مع محلية عطبرة وتقديم المساعدات الفنية الممكنة واللازمة من أجل تطبيق الاشتراطات الفنية المطلوبة لمواصفة السلع والخدمات بالمحلية .

وقدم دكتور أحمد سيد أحمد عمر مدير قطاع الهيئة بنھر النيل لدى لقائه اليوم برئاسة القطاع بالأستاذ عباس محمد رحمة المدير التنفيذي لمحلية عطبرة والوفد المرافق له شرحا وافيا لمجالات عمل الھيئة بنھر النيل ، بجانب التفاكر حول البرامج والانشطة المتنوعة والمتعددة.

كاشفاً عن الاتفاق على تشكيل لجنة تحدد المطلوبات ومحور العمل الجماعي مع عمل مذكرة تفاھم وفق رؤية استراتيجية شاملة تكون نموذجا لعمل المواصفات مع المحليات على مستوى السودان.

كما تناقش اللجنة المعوقات والمشاكل وتردي الخدمات في الاسواق وتقديم خدمات مشتركة بعد عملية النصح والارشاد وتدريب الكوادر في المجالات الفنية واقامة ورش تنويرية وتثقيفية وحملات تفتيشية للأسواق والمحال التجارية ومن ثم استخدام آليات القوانين الرادعة ما يحتم اصدار اوامر محلية تساعد في تنفيذ عمل المواصفات .

بدوره وصف المدير التنفيذي لمحلية عطبرة أ. عباس اللقاء بالنوعي والمميز وأن الزيارة مثمرة وضحت كثير من المفاھيم التي تبين أھمية المواصفات وصولا للجودة مبدياً قناعته بعملھا وجھدھا

الكبير في حماية المستھلك والاقتصاد الوطني وان المرحلة القادمة تتطلب توحيد الرؤي وتكامل الادوار والتنسيق المحكم والمشترك لتحقيق الاھداف المنشودة .

وذكر رحمة انھم سيكونون عون وسند لھيئة المواصفات في أداء مھامھا بعطبرة .

وأفاد المدير التنفيذي ان المحلية سترتب للقاء تنسيقي جامع بين المواصفات والمديرين التنفيذيين بمحليات الولاية، كما شدد على أھمية الحملات التوعوية التثقيفية لتغيير الصورة الذھنية ببرامج مختلفة وتغيير السلوك وبرامج مشتركة برؤية علمية فنية تستصحب كل الارشادات والتوجيھات للمستھلكين .

وختم حديثه قائلا أن مقاصد الشريعة جاءت لحفظ الكليات أو الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال وھذه هي وظيفة المواصفات في الاسلام.