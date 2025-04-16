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الديمقراطيون بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي يطالبون دولة الإمارات بالتوقف فوراً عن تأجيج الصراع في السودان

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هبة علي 0 تبليغ

  • الديمقراطيون بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي يطالبون دولة الإمارات بالتوقف فوراً عن تأجيج الصراع في السودان 1/2
  • الديمقراطيون بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي يطالبون دولة الإمارات بالتوقف فوراً عن تأجيج الصراع في السودان 2/2

أصدر الديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، بياناً بمناسبة مرور عامين على انطلاق الحرب الأهلية في السودان، حيث طالبوا، دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تتوقف فوراً عن تأجيج الصراع في السودان من خلال تزويد الأطراف المتحاربة بالسلاح، وأن تعمل بدلاً من ذلك مع الشركاء الدوليين للضغط على هذه الأطراف للتوصل إلى اتفاق. كما طابت جميع الجهات الخارجية عن الكف في تأجيج نيران الحرب في السودان.

السوداني

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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