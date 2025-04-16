الديمقراطيون بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي يطالبون دولة الإمارات بالتوقف فوراً عن تأجيج الصراع في السودان

أصدر الديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، بياناً بمناسبة مرور عامين على انطلاق الحرب الأهلية في السودان، حيث طالبوا، دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تتوقف فوراً عن تأجيج الصراع في السودان من خلال تزويد الأطراف المتحاربة بالسلاح، وأن تعمل بدلاً من ذلك مع الشركاء الدوليين للضغط على هذه الأطراف للتوصل إلى اتفاق. كما طابت جميع الجهات الخارجية عن الكف في تأجيج نيران الحرب في السودان. السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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