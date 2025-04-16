طوارئ ولاية الخرطوم تقف على التدابير التي اتخذتها الولاية لمعالجة الآثار المترتبة علي انقطاع التيار الكهربائي عن ولاية الخرطوم

وقفت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ احمد عثمان حمزة علي التدابير التي اتخذتها اللجنة لمعالجة الآثار المترتبة علي انقطاع التيار الكهربائي عن ولاية الخرطوم.

واكدت التقارير أن المجهودات التي بذلت في توفير الوقود لمحطة مياه المنارة وإضافة مولدات جديدة وتوفير الوقود للأبار أسهم في تخفيف أزمة المياه وتوقعت اللجنة أن تزيد كمية المياه خلال الأيام القادمة بزيادة إنتاجية المنارة.

كما اكد الإجتماع أهمية التوجه نحو تشغيل الآبار بواسطة الطاقة الشمسية كبديل أمثل في هذا الظرف الراهن في السياق وقف الاجتماع علي ترتيبات هيئة مياه الخرطوم للبدء في إعادة تأهيل محطات مياه سوبا والمقرن وبحري والاتجاه نحو التشغيل الجزئي لمقابلة الطلب الكبير علي مياه الشرب بالتزامن مع معدلات العودة الكبيرة للمواطنين لولاية الخرطوم وضرورة الاستعداد لهذه العودة.

كما أشاد الاجتماع بالمجهودات التي بذلت في نظافة وسط الخرطوم وشرقها ونقل الأنقاض وهياكل العربات وفتح الكباري أمام حركة السير والبدء في حملة شاملة لمدة أسبوع لتطهير وتعقيم الولاية بواسطة الإدارة العامة للدفاع المدني.

الي ذلك وجه الاجتماع هيئة الطرق والجسور بالاسراع في إعادة تأهيل الطرق لتسهيل الحركة المرورية.

إعلام ولاية الخرطوم