التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية يدين مجزرة معسكر زمزم للنازحين

يدين التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات مليشيات الدعم السريع وتحالف نيروبي باستهدافها للمدنيين في معسكر زمزم مما تسبب في مقتل المئات من الشهداء والجرحى وإصابة المئات من الجرحى، اغلبهم من كبار السن والنساء و الاطفال .
المليشيات استهدفت معسكر زمزم للنازحين بمدافع ذات قدرة تدميرية هائلة رغم أن المعسكر يأوي الالاف من النازحين المدنيين والذين اضطروا إلى ترك منازلهم “تحت القصف الوحشي المستمر منذ 2003م -2004م، وفي انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية والإنسانية .
يعزي التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية اسر الضحايا بمعسكر زمزم ويعلن كامل تضامنه معهم و اسرهم .
أ/ حذيفة عبدالله
الناطق الرسمي
التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية
الاثنين 14 ابريل 2025م
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