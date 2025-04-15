التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية يدين مجزرة معسكر زمزم للنازحين

يدين التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات مليشيات الدعم السريع وتحالف نيروبي باستهدافها للمدنيين في معسكر زمزم مما تسبب في مقتل المئات من الشهداء والجرحى وإصابة المئات من الجرحى، اغلبهم من كبار السن والنساء و الاطفال . ندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء ونحمل مليشيات الدعم السريع والقوي السياسية المتحالفة معها والدول المتواطئة والداعمة لها مثل الإمارات وغيرها المسؤولية الكاملة عن استمرار مجازر الإبادة الجماعية في معسكر زمزم . تفيد الأنباء ان هناك عددا من الشهداء والجرحى لم يصلوا إلى ما تبقى من مستشفيات والمراكز الطبية بمدينة الفاشر ، وسط صعوبة وصول المصابين إلى مراكز الرعاية الصحية بسبب انهيار القطاع الصحي بالكامل بولاية شمال دارفور. المليشيات استهدفت معسكر زمزم للنازحين بمدافع ذات قدرة تدميرية هائلة رغم أن المعسكر يأوي الالاف من النازحين المدنيين والذين اضطروا إلى ترك منازلهم “تحت القصف الوحشي المستمر منذ 2003م -2004م، وفي انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية والإنسانية . نهيب علي كل مكونات الشعب السوداني وعلي كل قادر علي حمل السلاح الأستجابة العاجلة لنداءات اهل زمزم انصرة للوطن وانقاذ المدنيين من بطش واستبداد المليشيات، وتقديم الإغاثة والخدمات الصحية بعد ان تم تدمير المستشفيات واستمرار الحصار، وقتل موظفي الرعاية الصحية من ما يجعل تقديم الرعاية الطبية للمصابين بالغة الصعوبة في ظل هذة التعقيدات. يطالب التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية المجتمع الإقليمي و الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية “بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل الفوري على إدانة المجازر الوحشية ووقف تواطؤ بعض الدول مع مليشيات الدعم السريع ، والضغط الفوري على المليشيات بوقف العدوان المستمر ضد المدنيين في معسكر زمزم والفاشر . يعزي التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية اسر الضحايا بمعسكر زمزم ويعلن كامل تضامنه معهم و اسرهم . أ/ حذيفة عبدالله الناطق الرسمي التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية الاثنين 14 ابريل 2025م

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