المندوب الدائم بجنيف يستعرض الاحتياجات العاجلة للعائدين مع مديرة المنظمة الدولية للهجرة (IOM)

اجتمع مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير حسن حامد حسن، مع السيدة إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، بحضور كبار معاونيها، على خلفية تصاعد أفواج العائدين إلى البلاد في ضوء الانتصارات المتلاحقة التي حققتها القوات المسلحة السودانية.

واستعرض سيادته معدلات العائدين إلى مواطنهم الأصلية بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة السودانية على المليشيا المتمردة سيما استعادة وتطهير العاصمة القومية الخرطوم .

وقد شرح سيادته الاحتياجات الآنية العاجلة للعائدين والتحديات التي تواجههم نظراً لان المليشيا المتمردة وقبل هروبها من أي مدينة او قريه تقوم بتدمير كافة المرافق الخدمية بما في ذلك مرافق الكهرباء والماء والصحة، وأن السودان يتطلع إلى دور وتدخل المنظمة ودعمها لتسهيل اجراء عودتهم وكذلك الدعم العاجل لمشروعات إسنادهم بعد العودة .

وأعرب عن تقديره للدور الذى يقوم به مكتب المنظمة القُطري في بورتسودان، مشيراً إلى الزيارة الميدانية التي قام بها مدير المكتب إلى ولاية الخرطوم عقب تطهير العاصمة ووقوفه على احتياجات العائدين .

من جانبها، اشارت السيدة إيمي بوب، مدير عام المنظمة أنها تتابع هذا الأمر على مدار اليوم مع المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة، وكذلك مع مكتب المنظمة القطري في بورتسودان .