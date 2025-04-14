أثار ناشط سوداني, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وجمهور الفنانة هدى عربي, وذلك بعد نشره مقطع فيديو ساخر. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام الناشط بتقليد رقصات الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, مستخدماً مقطع فيديو من إحدى حفلاتها الأخيرة. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أجمع على نجاح الشاب في تقليده للفنانة, وكتب جمهور هدى عربي, على الفيديو: (السلطانة في فتيل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقلد رقصات الفنانة هدى عربي بــ(الكربون) وبطريقة مضحكة وجمهورها: (السلطانة في فتيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.