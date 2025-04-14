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نشرت المذيعة السودانية تسابيح مبارك خاطر, عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لقائد ثاني قوات الدعم السريع.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر في المقطع الذي قامت بنشره مذيعة قناة سكاي نيوز عربية, عبد الرحيم دقلو, وهو يتحدث إلى بعض المواطنين النازحين من الحرب بدارفور.
وكتبت تسابيح, على الفيديو: (من محيط الفاشِر ظهور قائد ثاني الدعم السريع /عبدالرحيم دقلو مع مجموعة من النازحين الفارين من العمليات القتالية المستعرة في الفاشِر ومحيطها بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وحلفاءه من قوات المشتركة (قوات مناوي وجبريل إبراهيم).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد فعل المذيعة الشهيرة خيار قفل التعليقات على الفيديو, خوفاً من هجوم وسخرية متابعيها على فيسبوك, قبل أن تقوم بحذفه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تنشر مقطع فيديو لقائد ثاني قوات الدعم السريع مع المواطنين النازحين بدارفور على حسابها عبر فيسبوك وتقوم بحذفه بعد لحظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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