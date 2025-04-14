كسلا تشهد انطلاق أكبر مشروع لتسجيل الملكية الفكرية في السودان

أكّد والي ولاية كسلا اللواء الركن (متقاعد) الصادق محمد أزرق أن القوات المسلحة ومعاونيها في ركابهم لم يضعوا السلاح.. وأن الحرب لم تنتهِ، مُشيرًا إلى أن معركة البناء والتعمير بدأت فعليًا منذ تحرير ولاية الخرطوم.

وقال الأزرق خلال مخاطبته حفل تدشين حجر الأساس لمبنى المسجل التجاري والملكية الفكرية بولاية كسلا -بحضور رئيس النيابة العامة بالولاية مولانا إبراهيم محمود.. ورئيس النيابات المتخصصة مولانا عمر أبو الحسن.. ونائب رئيس الإدارة القانونية بالولاية مولانا مصطفى محمد عثمان- إن هذه الخطوة تُعَدُّ إحدى الإنجازات في ظل معركة الكرامة التي يخوضها الشعب السوداني ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية. وتابع قائلًا: «بعد هذه الحرب، ننشد أن نعيش في سودان يختلف عن سودان ما قبل 15 أبريل 2023م، قائمٍ على التطور والازدهار والتنمية».

وتوقّع الأزرق أن يشهد سودان ما بعد الحرب ثورة تنموية في جميع الولايات.. مع تفعيل اللامركزية في الخدمات.. داعيًا إلى الاستفادة من الحرب لمعالجة التحديات السابقة. وأضاف: «بجهود أبناء الشعب وحرصهم على وحدة الدولة.. سنمضي نحو برِّ الأمان». كما أعرب عن تمنياته بتطهير كل الأراضي التي دنستها المليشيات.. ليتفرغ الجميع للبناء.

جهود وزارة العدل:

أشاد الأزرق بجهود وزارة العدل.. مؤكدًا أن المبنى سيرى النور قريبًا بالتعاون مع ولاية كسلا، وسيسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت.

من جانبها، أوضحت رئيس قطاع وكيلة وزارة العدل.. مولانا هويدا علي عوض الكريم، أن المبنى سينعش الاقتصاد بالولاية، مشيدةً بتخصيص موقع مميز له. كما أشادت بدور الإدارة القانونية في ترسيخ العدالة، مشيرةً إلى تطور أنظمة التسجيل العالمية عبر منظمتي «الوايبو» و«الأريبو»، ودعت المواطنين إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تطوير العمل القانوني:

أكّد رئيس الإدارة القانونية بالولاية، مولانا عبد الإله زين العابدين، عزمهم مواكبة التطورات ما بعد الحرب، وبناء دولة القانون، مشيرًا إلى خطة تشييد برج العدل بالولاية.

الإنجازات المحققة:

كشفت الدكتورة خيرية أحمد محمد، رئيسة التسجيلات التجارية، عن تسجيل 130 شركة جديدة عام 2024م، وتوفيق أوضاع أكثر من 2000 اسم تجاري. كما أشادت بدعم وزارة التخطيط والشرطة، مؤكدةً أن المقر الجديد سينهي الاعتماد على الخرطوم، وسيُنجز خلال خمسة أشهر.

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