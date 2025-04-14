استمرار حصاد القمح بالولاية الشمالية

أكد مدير الادارة العامة للمشاريع الزراعية بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية مقرر اللجنة العليا للحصاد بالولاية الشمالية مهندس زكي عوض عبد السيد أن عمليات حصاد محصول القمح تسير بصورة طيبة. وأشار إلى حصاد 54,738 فدانا حتى الآن من جملة المساحة المزروعة والبالغة 183,599 فدانا بنسبة 30% واضاف في تصريح(لسونا) أن اللجنة العليا واللجنة الفنية ولجان المحليات التي شكلها مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية مهندس عثمان أحمد عثمان تقوم بدورها كاملا في متابعة عمليات سير الحصاد. وقال إن الولاية كانت قد استهدفت في موسم الكرامة الأول مساحة 205,700 فدانا بمحصول القمح وتم زراعة 183,599 فدانا بنسبة 89.700% وأقر مقرر اللجنة العليا للحصاد بوجود بعض التحديات والمشاكل التي تواجه عمليات حصاد المحصول من بينها نقص عدد الحاصدات وتكدس الموجود منها في المناطق الطرفية بمحليتي مروي والدبة حيث يبلغ عدد الحاصدات الصغيرة العاملة في الحصاد 118 حاصدة وعدد 54 حاصدة كبيرة وتحتاج الولاية لعدد 66 حاصدة لسد العجز وتكملة عمليات الحصاد. وصلت منها عدد 12 حاصدة من خارج الولاية بجانب عدم توفر قطع الغيار بالنسبة للحاصدات الموجودة بالولاية وارتفاع أسعار الحصاد وخروج 18617 فدانا من المساحات المزروعة بسبب العطش نتيجة لاستهداف المليشيا المتمردة لمحطات الكهرباء بمروي ودنقلا وظهور آفة الجراد الصحراوي. سونا

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