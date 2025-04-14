الملتقى التفاكري السابع يبحث سبل إعادة إعمار قطاع الكهرباء بالتعاون مع التمويل الأصغر

انعقد الملتقى التفاكري السابع تحت عنوان “إعادة الإعمار”، امس ببورتسودان وذلك بالتعاون بين شركة كهرباء السودان ووحدة التمويل الأصغر.

أكد المدير العام لشركة كهرباء السودان، المهندس المستشار عبد الله أحمد محمد علي، في كلمته الافتتاحية التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الكهرباء في السودان.

وأشار إلى حجم الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع في النقل والتوليد والتوزيع، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة في المواد والمعدات، مقدراً فقدان أكثر من 20 ألف برميلاً من الزيت وكميات هائلة من النحاس في الشبكات الداخلية.

وشدد المهندس عبد الله على ضرورة التفكير بشكل مبتكر للاستفادة من رأس المال الوطني والقطاع الخاص والشركات والبنوك من أجل النهوض بالقطاع واستغلال الإمكانيات المتاحة على الوجه الأمثل. وأوضح أن الملتقى يهدف إلى بحث نقطتين أساسيتين: إيجاد طرق جديدة للتمويل الأصغر، وكيفية إدارة الموارد المحدودة واستغلالها بكفاءة للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وأعرب المدير العام عن تفاؤله بأن يسفر الملتقى عن أفكار وحلول عملية يتم تحويلها إلى خطة عمل تساهم في إيجاد حلول لقطاع الكهرباء وكافة القطاعات المتضررة، مؤكداً على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الكهرباء في دعم الخدمات الأساسية الأخرى مثل الصحة والمياه والاتصالات.

وفي ختام حديثه، أبدى المدير العام سعادته بالمشاركة في هذا الملتقى، معرباً عن تطلعه للاطلاع على الأوراق المقدمة والمشاركة في النقاشات المثمرة للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ودعمها لتحويلها إلى خطط عمل واضحة المهام لتحقيق الأهداف المنشودة.

سونا