تفريغ جزئي لسد النهضة وتوقع ارتفاع منسوب النيل شمال الخرطوم

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ارتفع متوسط وارد النيل الازرق بمحطة الديم، الى 170 مليون متر مكعب.. بعد اعلان اثيوبيا تشغيل ست توربينات بسد النهضة.
وكان استاذ علوم المياه بجامعة القاهرة، دكتور عباس شراقي كتب امس.. ان اثيوبيا ستفرغ، مجبرة، 20 مليار متر مكعب، قبل موسم الامطار المقبل، ودعا لان يتم ذلك تدريجيا لتفادي احداث اي اضرار بالسودان ومصر.
الا ان خبير سوداني قال للتيار، ان ثلاثة شهور تفصلنا عن موسم الامطار المقبل، ولا يوجد ان تهديد من تفريغ سد النهضة، مشيرا الى ان الخطوة تعتبر ضمن نظام تشغيل السد.
الا انه اضاف ان منسوب النيل الرئيس، شمال الخرطوم سيشهد ارتفاع ملحوظ، بسبب زيادة وارد النيل الابيض عند محطة ملكال.
وفي مصر غمرت المياه مساحة600 فدان من جروف النيل بسبب زيادة تصريف السد العالي، وكتب د. شراقي، ان غرق الاراضي (طرح النيل) تحدث عادة مع الفيضان في سبتمبر واكتوبر، وليس ابريل. وطرح استفسار، هل ارتفاع المنسوب يرجع إلى زيادة المنصرف من السد العالى أم ان هناك مشكلة فنية أدت إلى ذلك؟ هل هذا جزء من الاستعداد لاستقبال مياه سد النهضة؟
التيار
هبة علي
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