مناوي يوجه نداءً لشباب دارفور بضرورة التحرك الفوري لفك الحصار عن مدينة الفاشر ومحلية ام كدادة

قال حاكم إقليم دارفور ، مني اركو مناوي ، أنه ظل يناشد العالم ، ويوجه نداءاته إلى الأمم المتحدة ، والمنظمات الإنسانية ، وسيستمر في مناشدتهم بحكم المسؤولية .

ووجه مناوي نداءً لشباب دارفور الأبطال بضرورة التحرك الفوري لفك الحصار عن مدينة الفاشر ومحلية ام كدادة ، داعيا لإستجماع القوة ، والإرادة ، ” لاظهار قدرتنا علي ىتغيير الواقع ، والعمل معاً من أجل تحرير الوطن ، ولنتذكر كل من فقدناهم فهم احياء في قلوبنا”.

كما دعا إلى ضرورة جعل الأرض التي غمرتها الدماء وطننا للأمل والسلام ،وحيا الشباب المناضل بمعسكر زمزم ،وأبوشوك ، والفاشر .

وقال مناوي في منشور عبر صفحته على الفيسبوك:

الى شباب دارفور الأبطال

“لقد ظللت أناشد العالم و أوجه نداءاتي إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وساستمر في مناشدتهم بحكم المسؤولية” .

اما الآن أوجه ندائي لكم لقد حان الوقت للتحرك فورا لنفك الحصار عن مدينة الفاشر ومحلية ام كدادة ، لنستجمع قوتنا وإرادتنا و لنظهر للعالم أن لدينا القدرة على تغيير واقعنا دعونا نعمل معا من أجل تحرير وطننا ، ولنستذكر كل من فقدناهم فهم أحياء في قلوبنا. فلنجعل الأرض التي غمرتها الدماء وطننا للامل والسلام والف تحية وتقدير لشبابنا المناضل في معسكر زمزم وابوشوك والفاشر .

سونا