مناوي يوجه نداءً لشباب دارفور بضرورة التحرك الفوري لفك الحصار عن مدينة الفاشر ومحلية ام كدادة

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قال حاكم إقليم دارفور ، مني اركو مناوي ، أنه ظل يناشد العالم ، ويوجه نداءاته إلى الأمم المتحدة ، والمنظمات الإنسانية ، وسيستمر في مناشدتهم بحكم المسؤولية .
ووجه مناوي نداءً لشباب دارفور الأبطال بضرورة التحرك الفوري لفك الحصار عن مدينة الفاشر ومحلية ام كدادة ، داعيا لإستجماع القوة ، والإرادة ، ” لاظهار قدرتنا علي ىتغيير الواقع ، والعمل معاً من أجل تحرير الوطن ، ولنتذكر كل من فقدناهم فهم احياء في قلوبنا”.
كما دعا إلى ضرورة جعل الأرض التي غمرتها الدماء وطننا للأمل والسلام ،وحيا الشباب المناضل بمعسكر زمزم ،وأبوشوك ، والفاشر .
وقال مناوي في منشور عبر صفحته على الفيسبوك:
الى شباب دارفور الأبطال
“لقد ظللت أناشد العالم و أوجه نداءاتي إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وساستمر في مناشدتهم بحكم المسؤولية” .
اما الآن أوجه ندائي لكم لقد حان الوقت للتحرك فورا لنفك الحصار عن مدينة الفاشر ومحلية ام كدادة ، لنستجمع قوتنا وإرادتنا و لنظهر للعالم أن لدينا القدرة على تغيير واقعنا دعونا نعمل معا من أجل تحرير وطننا ، ولنستذكر كل من فقدناهم فهم أحياء في قلوبنا. فلنجعل الأرض التي غمرتها الدماء وطننا للامل والسلام والف تحية وتقدير لشبابنا المناضل في معسكر زمزم وابوشوك والفاشر .
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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