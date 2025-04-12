وكيل التخطيط الاقتصادي يلتقي المدير العام للمعهد العربي للتخطيط

التقى محمد بشار محمد آدم، وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بالدكتور عبدالله فهد الشامي، المدير العام للمعهد العربي للتخطيط، في إطار زيارته الرسمية لدولة الكويت للمشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية .

بحث اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين السودان والمعهد العربي للتخطيط، لا سيّما في مجالات التخطيط التنموي وبناء القدرات البشرية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من الخبرات الفنية والمهنية التي يتمتع بها المعهد في دعم خطط التنمية الوطنية في السودان، والمساهمة في إعداد دراسات وخطط إعادة الإعمار، إلى جانب التعاون في مشروعات الرقمنة والتحول الرقمي، والدفع الإلكتروني، وتعزيز دور وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم الدعم الفني والتقني اللازم.

وأعرب الدكتور عبدالله الشامي عن استعداد المعهد التام لتقديم الدعم الفني والاستشاري في إعداد البرامج والمشروعات الخاصة بإعادة الإعمار، وتنفيذ مبادرات بناء القدرات على المستويين المؤسسي والفردي، وذلك من خلال مجموعة شاملة من الخدمات التي يقدمها المعهد، والتي تشمل التدريب والتأهيل، وتقديم الدراسات والبحوث، والخدمات الاستشارية، والدعم المؤسسي، والنشر العلمي، وتنظيم الفعاليات واللقاءات التنموية المتخصصة، إضافة إلى دعم الأنشطة والمبادرات الإنمائية في الدول الأعضاء.