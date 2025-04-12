اردول: لو عاد بنا التاريخ إلى الوراء لكنت اول المتقدمين خاصة في كلية الطيران

بخصوص اعلان التجنيد للضباط والطيارين والبحرية وكلية الدفاع الجوي التي اعلنتها قيادة الهجانة في كردفان وخاصة الفرقة (١٤) كادقلي وال(١٠) ابوجبيهة بالجبال الشرقية، وبخصوص الحملة المعادية البائسة التي يقوم بها منسوبو الجنجويد والجنجويد الجدد ( حركة الحلو) ، والتي اعلم ان لا احد سيلتفت اليهم، ولكن احب ان اقول واعلم ارتباط تاريخ المنطقة بالجندية وبالهجانة تحديداً منذ اكثر من مائة عام منذ الحرب العالمية الثانية ( وبغض النظر عن النظام السياسي الحاكم) في الخرطوم.

فلو عاد بنا التاريخ إلى الوراء واعلن القبول هذا في العام ١٩٩٩م انذاك لكنت اول المتقدمين خاصة في كلية الطيران او اي منهم ، فلا علوم ولا كيمياء صناعية ولا اقتصاد ولا سياسة ، فهذه كانت رغبة حقيقية حينها، حالت بعض الظروف ان لا نكون جزءا منها، ولكن الان الفرصة سنحت لعدد من الأجيال اللاحقة بعدنا ان تتاح لهم ذلك ، فارجو ان لا يترددوا في الانضمام لاي من هذه الأقسام ، فالمستقبل يبدأ من هنا، فكل الذين يحرضونكم الان خريجون جامعات وظروفهم التي عاشوا فيها تختلف عن تلك التى انتم عليها، تقدموا لهذه الدفعة والدفعات اللاحقة واخدموا انفسكم وأهلكم وبلدكم بكل شموخ وكبرياء وفخر .

مبارك اردول