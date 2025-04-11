قطر تعرب عن تطلعها لتعزيز التعاون التنموي والإنساني مع السودان

أعربت وزيرة الدولة للتعاون الدولي، بوزارة الخارجية القطرية، السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند عن تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع السودان ودعمها ومساندتها للمشروعات التنموية والإنسانية واشارت فى تصريح صحفي فى ختام زيارتها للسودان الى الاعلان عن تخصيص عشرة ملايين دولار امريكى لمبادرة دعم النساء فى مناطق النزاع ، اضافة الى تدشين عدد من سيارات الاسعاف بالتعاون مع الهلال الاحمر القطرى ، والاعلان عن توزيع عدد من اجهزة الكلى ، مشيرة الى وصول شحنة من الادوية الضرورية خلال هذا الشهر الى السودان . سونا

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