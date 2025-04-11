الأمين العام لوزارة الدفاع يتفقد جرحى العمليات

تفقد الأمين العام لوزارة الدفاع، اللواء الركن أحمد صالح أحمد عبود، خلال زيارته لمنطقة أم درمان العسكرية، جرحى عمليات معركة الكرامة بقاعدة أم درمان الطبية واطمأن على المصابين، وتلقى تنويراً عن حالاتهم الصحية، مشيداً بالدور المتعاظم الذي تقوم به الكوادر الطبية بالقاعدة الطبية. وتلقى تنويراً ضافياً من قيادتها عن سير العمليات، وأشاد بالمجهودات العظيمة التي تقوم بها قيادة وضباط وضباط صف وجنود منطقة أم درمان العسكرية التي تُوجت بانتصارات كبيرة كان لها أثر فاعل في إنجاح المحاور العسكرية الأخرى ضمن زيارته لمنطقة أم درمان العسكرية. سونا

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