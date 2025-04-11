بدعوة من الرئيس التركي – رئيس مجلس السيادة يصل إلى مدينة أنطاليا التركية

وصل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم إلى مدينة أنطاليا التركية، للمشاركة في فعاليات “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” لعام ٢٠٢٥، في نسخته الرابعة، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحضور عدد من رؤساء وزعماء الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وسيجري رئيس مجلس السيادة مباحثات ثنائية، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاستعراض مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها وتقويتها في مختلف المجالات وآفاق الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويرافق السيد رئيس مجلس السيادة السفير د. علي يوسف وزير الخارجية والفريق أول أحمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة و الفريق أول ميرغني إدريس مدير منظومة الصناعات الدفاعية . سونا

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