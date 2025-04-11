بذات طريقة مغادرة الخرطوم بعد الهزائم الساحقة .. مليشيات التمرد بدأت هروباً شاملاً من كل مناطق غرب أم درمان .. المليشيات تهرب من جنوب أم درمان خاصة منطقة صالحة .. ■ المتعاونون مع المليشيا في غرب وجنوب أم درمان يواجهون مشاكل مركبة في الترحيل إلي كردفان وعمق دارفور وخلافات طاحنة بينهم وجنود المليشيا الهاربين .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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