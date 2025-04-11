آن أوان كشف المرجفين والمخذّلين

بادئ ذي بدء، يمكن القول وفق حساباتنا البشرية، إن ما يحدث من صمود وقدرة المقاومة الإسلامية في غزة على البقاء فاعلاً مؤثراً ميدانياً وسياسياً إلى يوم الناس هذا، على رغم قوة العدو المادية والفارق الهائل بين الطرفين في العدد والعتاد، والدعم الغربي اللامحدود، إلا التسليم والإيمان بأن هناك أمراً ما، يجعل هذه الفئة القليلة المؤمنة ثابتة صامدة، رغم كل الأذى الذي لحق بها وبحاضنتها الشعبية، بل إضافة إلى الصمود، تقارع العدو وتلحق الكثير من الأذى به وبشكل غير مسبوق في تاريخهما.

لابد أن هناك بعد كل ما جرى حتى اليوم، أمراً ما في الطريق لأن يحدث ويقع لا محالة.. لن تكون كل هذه التضحيات بلا مشهد قادم يسر المؤمنين، ويكون في الوقت نفسه حسرة على الكافرين ومن معهم من منافقين ومخذلين ومرجفين.

إنك حين ترى تحرك قوى رسمية وشعبية، على شكل دول ومؤسسات ومنظمات وجماهير من خارج الملة والإقليم تناصر الحق الفلسطيني، على رغم أن ما يجري قد جرى عشرات المرات، لابد وأن تتساءل عن السر في هذا، ولماذا لم يهدأ العالم؟

الجواب بكل اختصار، أن تدبيراً إلهياً للأحداث جار تفعيله، وهذا التدبير الإلهي هو من يدير هذه الحراكات والحشود، لا يريد لها أن تقف، وفي الوقت نفسه، يدبّرُ أمور المقاومين، ويخلخل صفوف الأعداء والمساندين لهم، ليقضي الله أمراً كان مفعولا، ولا يعلم جنود ربك إلا هو.

موجة الإرجاف والتخذيل

ما دفعني للحديث عن موضوع اليوم، على رغم كل ما يحدث في العالم من حراك وتفاعل إيجابي مع الحاصل في غزة، وضد الصهيونية وجرائمها، والمجرمين المساندين لها على شكل أفراد وأحزاب ودول، على رغم كل ذلك، أخذت تتصاعد وبشكل فاجر وقح، موجة صهينة غير مسبوقة في عالمنا العربي تحديداً، أو إن صح التعبير، موجة نفاق وتخذيل وإرجاف في الأرض.

بدأت رموز متصهينة، كانت إلى تجنب الظهور الكاشف أقرب وإلى زمن قريب، لكن مع تصاعد العدوان على غزة، وبدلاً من أن يتخافت ويختفي صوت أولئك المتصهينين أكثر، وجدناهم يخرجون من جحورهم في جرأة بالغة، يثرثرون هنا وهناك، ينشرون أراجيف وأكاذيب، وصاروا إلى تأييد العدوان ودعمه أقرب. وليت الأمر وقف عند هؤلاء المرجفين والمخذلين من المفكرين والمثقفين بحسب زعمهم، بل بدأ في المنافسة آخرون. حيث دخل هذا النطاق، مشتغلون بالدين على اختلاف درجاتهم وهيئاتهم ووظائفهم ومذاهبهم، فصاروا أشد تشويشاً وتخويفاً وإرجافاً.

إن ما يقوم به بعض أولئك المشتغلين بالدين، واستخدام مصطلحات شرعية في غير محلها ووقتها، إنما يأتي في وقت حرج أمست المقاومة بأشد الحاجة إلى كل جهد بشري من المسلمين قبل غيرهم في صدهم لهذا العدوان الصهيوني المتوحش. فما يقوم به بعض علماء الأمة هنا وهناك من جهود لصالح المقاومة، وإن كانت لا ترقى للمستوى المطلوب، إلا أنه رغم ذلك، تجد كثيراً من أولئك المشتغلين بالدين المرجفين والمخذلين، قد زاد نشاطهم في التصدي لتلك الجهود المتواضعة وكأنهم مأمورون بالدفاع عن الصهاينة وتخذيل المقاومة، حتى لم يعد المتابع يفرق بينهم وبين كوهين أو أفيخاي ومردخاي!.

هذه الأصوات النشاز، وإن صدرت من ملتحين أو أصحاب عمائم قبل غيرهم من المتصهينين العرب، لابد من التعامل الجاد والحازم معها، فلم يعد الوقت مناسباً للمداراة والمداهنة، فالحق أحق أن يُتّبع. نقول للمرجف والمخذّل، وإن كان ذا قامة علمية أو غيرها، أنت مخطئ وأنك إلى التخذيل والإرجاف أقرب، إن لم تكن أنت منهم.

خذوا الحكمة من يهود

لا وقت للمجاملات والدبلوماسيات الكاذبة. لابد أن يتكاتف جمهور الحق ضد هؤلاء، أسوة باليهود الصهاينة في هذا المجال، حيث تلاحظ أن المنظمات واللوبيات الصهيونية لا تهدأ ولا تستكين في سبيل كتم وقمع الأصوات المخالفة لروايتها ورؤاها وبكل الطرق والوسائل.. لابد إذن أن نواجه كل أولئك المرجفين والمخذّلين بحملات مماثلة، نكشف فساد توجهاتهم، وسوء فهمهم، ولا يمنع كذلك أن نغلظ القول فيهم، فقد بلغ السيل الزبى.

إنّ حكمة اليهود المتصهينين – إن صح وجاز لنا وصف أعمالهم بالحكمة – هدفها الأسمى تبنّي العالم لروايتهم المزيفة، وردع كل من توسوس له نفسه أن يحيد عن النهج الذي مضوا عقوداً في رسمه والتخطيط له. تلك الحكمة، مطلوب أن نتبناها في مجتمعاتنا كذلك، والبدء ببناء وصناعة أوراق من الضغط كثيرة ضد كل متصهين أو من يتوسم فيه التصهين، أو كل مخذّل ومرجف، كائناً من كان، بحيث تكون تلكم الأوراق رادعة لهم أن يبثوا الأراجيف والشائعات ضد قيم الأمة وأهدافها الكبرى، أو المساهمة بأقوال وأفعال التخاذل والتخوين والإرجاف، وملاحقتهم بكل الوسائل وكشفهم للعلن.

* لم يعد الوقت يسمح بأكثر من هذا الهدوء في التعامل مع ثلة المتصهينين والمرجفين والمخذّلين، فالأمة تجرعت بما فيه الكفاية من الآلام، وأصابها من المصائب الكثير الكثير، وقد كان المرجفون والمتخاذلون والمدلسون والمتصهينون من أبرز الأسباب، ومرجع ذلك في ظني، عدم الأخذ على أيديهم وردعهم من جانب الأمة عبر مؤسساتها المتنوعة، الشعبية قبل الرسمية، في الوقت المناسب، الأمر الذي دعاهم إلى التعمق في أراجيفهم وأكاذيبهم وتدليساتهم، دون أدنى حياء، أو اعتبار لدين، أو قيم، أو أعراف. صدق من وصف غزة بأنها كاشفة فاضحة، فقد كشفت حرفياً أعداء الأمة من الداخل قبل الخارج، وعرفنا الصادق والأمين من الكاذب واللئيم. وأحسب أن كل هذا الحاصل الآن إنما بفضل من الله، ثم الإخوة المجاهدين في غزة، أصحاب الطوفان الجارف، وحاضنتهم الشعبية الصامدة الأبية، التي نسأل الله لهم صبراً وجبراً وقوة، وأن ينصرهم على عدو الله وعدوهم، ويرينا في مغول العصر، يوماً أسود كيوم عاد وثمود، يشفي به صدور قوم مؤمنين.

قولوا اللهم آمين.

د. عبدالله العمادي – الشرق القطرية

