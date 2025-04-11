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ربما تكون هذه هي المرة الأولي التي تجد فيها دولة الإمارات نفسها مجبرة علي الدفاع عن نفسها علناً أمام الرأي العام العالمي في مواجهة شكوي متماسكة تتهمها بتأجيج الإبادة الجماعية في السودان بتقديم دعم علني ومفضوح لمليشيات التمرد السريع ..
■ لم تتوقع الإمارات أن تقف لتبرير سقطتها التاريخية .. ولأنها كانت تعلم بخطورة عرض هذه القضية علي منصات الإعلام العالمي فقد بذلت أبوظبي جهداً خرافياً لتعطيل ذهاب السودان إلي قاعة محكمة العدل الدولية ..
■ حرصت اليوم علي متابعة ردة الفعل الإماراتية من خلال وسائل الإعلام الخاصة بهم .. لاحظت حالة هلع إسفيري وتجهيز ضخم لمبررين ومحللين من جنسيات مختلفة تجمعهم مصلحة العمل في مؤسسات ومنظمات وأجهزة إعلام إماراتية من بينهم سودانيون للأسف !!
■ أحرز السودان هدفاً دبلوماسياً وإعلامياً في مرمي الإمارات .. السودان ليس لديه مايخسره بعد حرب التدمير التي دعمتها دويلة الشر وفق أدلة وشواهد أكثر وضوحاً من الشمس في رابعة النهار ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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