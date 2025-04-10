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شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بإحدى دول الخليج بوصلة رقص مثيرة وجمهورها يتغزل: (مره والنسوان وراء)

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بإحدى دول الخليج بوصلة رقص مثيرة وجمهورها يتغزل: (مره والنسوان وراء) 1/2
  • شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بإحدى دول الخليج بوصلة رقص مثيرة وجمهورها يتغزل: (مره والنسوان وراء) 2/2

عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, لتصدر “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد جاء ظهور سلطانة الطرب عبر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل المختلفة.

وظهرت هدى عربي, وهي تغني في حفل بإحدى دول الخليج, وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع, السلطانة أشعلت الحفل بفواصل من الرقص المثير.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فقد أطال الجمهور الغزل في المطربة الشهيرة, حيث كتب أحدهم متغزلاً: (هدى عربي مره والنسوان وراء).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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