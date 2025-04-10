عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, لتصدر “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد جاء ظهور سلطانة الطرب عبر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل المختلفة. وظهرت هدى عربي, وهي تغني في حفل بإحدى دول الخليج, وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع, السلطانة أشعلت الحفل بفواصل من الرقص المثير. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فقد أطال الجمهور الغزل في المطربة الشهيرة, حيث كتب أحدهم متغزلاً: (هدى عربي مره والنسوان وراء). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بإحدى دول الخليج بوصلة رقص مثيرة وجمهورها يتغزل: (مره والنسوان وراء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.