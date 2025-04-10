والي البحر الأحمر وممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي يدشنان مشروع مياه اربعات

دشن والي البحر الاحمر الفريق مصطفى محمد نور وعدد من قيادات الولاية وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاربعاء مشروع مياه اربعات الذي اشتمل على صيانة كاملة لعدد خمسة عشر من آبار المياه بجانب مضخات المياه ومنشآت الطاقة الشمسية. وقال والي البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور إن حكومة الولاية بالتعاون مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وشركات الكهرباء استجلبت مولدات كهرباء لتعمل خلال فصل الصيف. من جانبه قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انهم سيعملون مع حكومة ولاية البحر الأحمر من أجل إنفاذ المزيد من مشروعات المياه والتنمية الشاملة. سونا

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