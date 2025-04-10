رئيس مجلس السيادة يصل أسمرا

وصل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان اليوم إلى العاصمة الإريترية أسمرا، فى زيارة رسمية. وكان في إستقباله بمطار أسمرا الدولي الرئيس أسياس أفورقي، وأعضاء البعثة السودانية لدى دولة إرتيريا، وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة.

وسيجري رئيس المجلس السيادي ، مباحثات مع الرئيس أسياس أفورقي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ، إضافة إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل . سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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