تركيا تدعم القطاع الصحي السوداني بمعدات طبية لقسم حديثي الولادة بمستشفى الموانئ البحرية

قدمت مؤسسة التنسيق والتعاون التركية (تيكا) مجموعة من الأجهزة والمعدات الطبية لدعم قسم حديثي الولادة بمستشفى الموانئ البحرية. جاء ذلك خلال فعالية التدشين التي حضرها وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، وسفير تركيا بالسودان فاتح بلديز، بالإضافة إلى مدير تيكا والمدير العام لهيئة المواني البحرية مهندس الجيلاني محمد الجيلاني، وقيادات من وزارة الصحة وهيئة الموانئ البحرية.

عبّر وزير الصحة الاتحادي عن تقديره لجهود تركيا حكومةً وشعباً لدعم السودان، مشيداً بالتعاون المشترك في المجال الصحي الذي أسهم في تنفيذ العديد من المشاريع، بما في ذلك التدريب والبروتوكولات العلاجية. كما أشار الوزير إلى أهمية الدعم التركي في إعادة تأهيل مستشفى سواكن وإنشاء مستشفيات تركية بمختلف أنحاء البلاد، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز الخدمات الصحية للأطفال وتوسيع المخيمات العلاجية.

من جهته، أكد السفير التركي استمرار دعم بلاده للقطاع الصحي في السودان، بما في ذلك تأهيل المستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في تحسين الخدمات الصحية، ومعلناً عن استعداد تركيا لدعم مشاريع جديدة في المجال الصحي.

هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين البلدين وجهود تركيا في دعم القطاع الصحي السوداني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.