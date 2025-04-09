حملة نظافة لمستشفى الخرطوم بحري التعليمي

نظّم قطاع المرأة بلجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية بحري الثلاثاء، حملة نظافة واسعة بمستشفى الخرطوم بحري التعليمي، وذلك في إطار جهود إعادة تأهيل المستشفى بعد الدمار الذي ألحقته به مليشيا آل دقلو الإرهابية، تمهيدا لإعادته إلى الخدمة وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين تحت شعار “سنعيدها سيرتها الأولى”. جاءت الحملة برعاية المدير التنفيذي لمحلية بحري، الأستاذ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، وبإشراف رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية بحري، اللواء الركن عبدالله مصطفى إبراهيم، تأكيدا على التكاتف الشعبي والرسمي في سبيل إعادة بناء المؤسسات الخدمية . سونا

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