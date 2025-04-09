مسيرة انتحارية تتسبب في وفاة أسرة كاملة بالدبة

تعرضت محلية الدبة في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم (الأربعاء) لسرب من المسيرات وتعاملت القوات المسلحة معها في حينها.

وضلت إحدى المسيرات طريقها وسقطت في منزل أحد المواطنين، مما تسبب في وفاة كل الأسرة وهي مكونة من ستة أفراد الوالد والوالدة والأبناء الأربعة.

وخلال الأيام الماضية، استهدفت المليشيا المتمردة مدن الدبة ومروي ودنقلا، حيث ضربت محطات الكهرباء والمناطق العسكرية ومخزن وقود الطائرات بمطار دنقلا، كما استهدفت اليوم مستودعات الوقود في عطبرة. السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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