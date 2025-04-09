سفارة أمريكا في قطر تحذر من انتهاك خطير عند طلب التأشيرة للولايات المتحدة

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حذرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة من تقديم مستندات مزورة لدعم طلب للتأشيرة لأمريكا.
وأوضحت السفارة في منشور على حسابها بمنصة إكس إن تقديم مستندات مزورة لدعم طلب للتأشيرة يعد انتهاكاً خطيرًا قد يؤدي إلى عدم الأهلية للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة.
كما أكدت السفارة أن تقديم مستندات مزورة يعني حظر دائم على إصدار تأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية
الشرق القطرية
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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