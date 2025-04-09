أنشيلوتي يعلق على هزيمة الريال “القاسية” أمام أرسنال

وصف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة، خسارة فريقه أمام أرسنال 0-3، الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بأنها “هزيمة قاسية”.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته بالمؤتمر الذي أعقب المباراة، والتي نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: “كانت هزيمة قاسية. لم نتوقع هذا. كان الفريق جيدا ومنظما في الشوط الأول. بعد الهدفين من الكرات الثابتة، انهار الفريق ذهنيا وبدنيا. كان من الصعب إنهاء المباراة لأننا لم نرد كما نفعل دائما. آخر 30 دقيقة كانت سيئة للغاية. هناك تقييمان: كنت راضيا أثناء التعادل، ولكن شعرت بالاستياء بعد رد الفعل على الهدفين”.

وأضاف: “علينا بذل قصارى جهدنا للتعافي. فرصنا ضئيلة جدا، لكن علينا المحاولة وسنفعل بكل ما أوتينا من قوة. لنرى إن كنا قادرين على ذلك. يبدو أن لا أمل بعد هذه الليلة، لكن في كرة القدم، الأمور تتغير دائما. لم يتوقع أحد أن يسجل أرسنال هدفين من ركلات حرة، لكن كل شيء وارد. الأمر صعب للغاية، لكن مثل هذه الأمور حدثت في البرنابيو”.

ولدى سؤاله عن أسباب تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني، أجاب أنشيلوتي: “من الصعب شرح ذلك. لم يكن هناك رد فعل موحد، وحاولنا بشكل فردي. سيطروا بشكل أفضل على الكرة والنتيجة”.

وعن أداء أرسنال في المباراة، قال أنشيلوتي: “أظهروا اليوم أداء أفضل، وجودة أعلى، ومستوى بدنيا عاليا. تفوقوا علينا في كثير من الأمور، وعندما يتعلق الأمر بالانتقادات، علينا أن نكون صادقين تماما. لم يكن أداؤنا سيئا في أول ساعة. قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول”.

سكاي نيوز