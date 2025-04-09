الخارجية: السودان يملك الأدلة الكافية لإدانة دولة الإمارات لدورها الرئيسي في تأجيج الحرب

أكد السفير كمال بشير، ممثل وزارة الخارجية، تمسك السودان بقضيته العادلة في مواجهة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، المعلن عنها يوم غد الخميس 10 أبريل الجاري.

وأوضح السفير في مؤتمر تنويري لوزارة الثقافة والإعلام، نظمته وكالة السودان للأنباء اليوم بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان، أن السودان يملك الأدلة الكافية لإدانة دولة الإمارات لدورها الرئيسي في تأجيج الحرب في السودان من خلال دعم واسناد مليشيا الدعم السريع المتمردة. وأشار إلى حجم الدمار الكبير الذي تعرض له السودان في جميع المجالات بسبب مساندة الإمارات لمليشيا الدعم في حربها على السودان.

وفي السياق نفسه، استعرض السفير جهود السودان لتوصيل المساعدات الإنسانية للمتأثرين بظروف الحرب، وجدد التحية للشعب السوداني الذي وقف على قلب رجل واحد في مواجهة التآمر على السيادة والاستقرار والسلام في السودان .

سونا