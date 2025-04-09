الجالية السودانية بجنيف تحتفل بالعيد وانتصارات القوات المسلحة

خاطب المندوب الدائم بجنيف، السفير حسن حامد حسن، الإحتفال الذي نظّمته الجالية السودانية ممثلة في اللجنة التنفيذية لجمعية السيدات السودانيات بجنيف، بمناسبة عيد الفطر والانتصارات التي حققتها القوات المسلحة السودانية ومن خلفها الشعب السوداني بكل فئاته، بما في ذلك تحرير وتطهير العاصمة الخرطوم من المليشيا المتمردة.

بدأ الإحتفال بآياتٍ من الذكر الحكيم تلاها عضو الجالية الأستاذ/ مصطفى الخير أبوبكر، أعقبها السلام الجمهوري (نشيد العلم) الذي ردّده الحضورُ وقوفاً، بعد ذلك قدّمت السيدة/ سمية أرباب محمد أرباب، رئيسة المكتب التنفيذي للجمعية كلمة الإفتتاح مرحبة بالحضور ومهنئة بحلول عيد الفطر وانتصارات القوات المسلحة الباهرة في كافة الجبهات القتالية، مؤكدة أن تحرير الخرطوم كان لحظة تاريخية متمنية تحرير ما تبقى من الأرض كما ترحمت على شهداء البلاد ومعربة عن شكرها للحضور وتقديرها للتعاون القائم بين الجمعية وبعثة السودان.

قدّم ممثل الجالية الأستاذ/ طه يوسف حسن، كلمة ضافية أكّد من خلالها على معانى الوطنية والتضامن مع البلاد وهمومها وأحلامها، مشيراً إلى أن السودان الذي أنجب قبل ذلك القادة الأفذاذ لن يُغلب ولن ينهزم.

وخاطب السيد المندوب الدائم، السفير حسن حامد حسن الحفل مهنئاً بالعيد مؤكداً على أن الانتصارات لن تكتمل إلا باستعادة الجنينة، زالنجى، نيالا والضعين وفك الحصار عن الفاشر واستعادة الأمن والإستقرار في جنوب وغرب كردفان، مشيراً إلى أن الصمود الأسطوري والمعارك البطولية التي تخوضها قواتنا المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين حول مدينة الفاشر كلها مؤشرات نصر مؤزر قادم، .