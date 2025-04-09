قال الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة السودانية في حديث لراديو دبنقا مخاطبا فيه الهادي ادريس وحجر : ان لم تستطيعوا الدفاع عن امهاتكم واخواتكم فاكرموهم بالصمت ولا تكونوا اداة في يد المليشيا. الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية

كانت هذه تفاصيل خبر العدل والمساواة للهادي ادريس وحجر: ان لم تستطيعوا الدفاع عن امهاتكم واخواتكم فاكرموهم بالصمت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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