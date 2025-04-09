نوع زيت يدمر الكوليسترول والسكر وخارق في إنقاص الوزن

يعاني عدد كبير من الأشخاص من زيادة الكوليسترول في الدم والسكر بالاضافة رغبتهم فى إنقاص الوزن الزائد ولكن هل تعلم أن هناك مادة واحدة تساعد في علاج هذه المشكلات في وقت واحد.

ووفقا لما جاء في موقع draxe نكشف لكم فوائد زيت القرفة لعلاج مشاكل الوزن والسمنة والسكر.

يمكن لزيت القرفة أن يخفض الكوليسترول الضار يُعزز صحة القلب بشكل طبيعي ويحميه من الإصابة بالأمراض

أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات نُشرت عام ٢٠١٤ كيف يُمكن لمستخلص لحاء القرفة، إلى جانب التمارين الهوائية، أن يُساعد في تحسين أداء القلب كما تُظهر الدراسة كيف يُمكن لمستخلص القرفة والتمارين الرياضية أن يُساعدا في خفض كلٍّ من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) مع رفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL).

كما ثبت أن القرفة تساعد على تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك، وهو أمر مفيد لمرضى القلب أو الذين عانوا من نوبة قلبية أو سكتة دماغية بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للصفائح الدموية، مما يُعزز صحة شرايين القلب.

لقد ثبت في كل من النماذج البشرية والحيوانية أن القرفة لها تأثيرات إيجابية على إطلاق الأنسولين، مما يعني أنها يمكن أن تساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم وبالتالي منع التعب المزمن ، وتقلب المزاج، والرغبة الشديدة في تناول السكر والإفراط في تناول الطعام.

في دراسة أجريت على 60 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع 2، أدت ثلاث كميات مختلفة (جرام واحد أو ثلاثة أو ستة جرامات) من مكملات القرفة التي تم تناولها لمدة 40 يومًا إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم بالإضافة إلى انخفاض مستويات الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول الكلي.

يمكنك استخدام زيت القرفة النقي عالي الجودة في طعامك للاستفادة من فوائده في تنظيم سكر الدم ولكن لا تُفرط في استخدامه حتى لا ينخفض ​​سكر الدم لديك كما أن استنشاق زيت القرفة العطري يُساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

تشتهر القرفة في مجال التغذية بأنها نبات حارق للدهون وأداة فعّالة لإنقاص الوزن وبفضل قدرتها على موازنة مستويات السكر في الدم وتحلية نكهة الأطعمة دون إضافة سكر، فهي مفيدة جدًا في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Metabolism كيف يُمكن للسينامالدهيد، وهو مركب كيميائي موجود في زيت القرفة، أن يُساعد الخلايا الدهنية على حرق الطاقة مما يسرع إنقاص الوزن وتُبيّن الدراسة تحديدًا كيف يُنشّط السينامالدهيد الاستجابات الحرارية والأيضية في الخلايا الدهنية الحيوانية والبشرية، مما قد يُفيد في إنقاص الوزن والوقاية من السمنة .

يمكن أن يؤدي عدم استقرار نسبة السكر في الدم إلى الإفراط في تناول الطعام وانخفاض الطاقة وزيادة الوزن، ولكن إضافة زيت القرفة إلى الفاكهة أو الشاي أو الشوفان أو المخبوزات أو العصائر يساعد على إبطاء معدل إطلاق الجلوكوز في الدم وإنقاص الوزن

صدى البلد