شرطة محلية جبل أولياء تباشر مهام عملها في الأقسام والأطواف والإرتكازات

باشرت شرطة محلية جبل أولياء مهام عملها عبر أقسام الشرطة التابعة لها وتفعيل عمل الأطواف الليلية والحملات التي تستهدف الظواهر السالبة والأنشطة الإجرامية العميد شرطة / جمال قسم السيد مدير شرطة محلية جبل أولياء كشف عن إستقرار الأوضاع الأمنية بالمحلية وعودة الأسواق ومظاهر الحياة موضحاً أن 6 من أقسام شرطة المحلية عاودت عملها وأصبحت جاهزة لتلقي بلاغات المواطنين وأضاف بأن العمل يمضي بتنسيق تام مع منطقة الشجرة العسكرية وبقية مكونات اللجنة الأمنية بالمحلية من جانبه هنأ العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة مواطني محلية جبل أولياء على دحر المليشيا المتمردة من مناطقهم داعياً إياهم للإبلاغ الفوري لدى أقسام الشرطة والإرتكازات عن أي منهوبات او مخالفات او ظواهر سالبة وجدد مناشدته للمواطنين ضرورة مراجعة اللجان الفنية حال العثور على اي مخلفات حرب او أجسام غريبة تفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة في جولة شملت أقسام شرطة الكلاكلة جنوب ومايو والأزهري شرق ونقطة تفتيش جبل أولياء حيث تعمل القوة على تأمين عودة المواطنين وقف مدير شرطة المحلية والناطق الرسمي باسم قوات الشرطة على سير العمل وتواجد القوات وإستعدادها للتعامل مع البلاغات الواردة اليها . المكتب الصحفي للشرطة

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