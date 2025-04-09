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في لفتة بارعة وجدت إعجاب الجمهور, قام الفنان السوداني, الشاب محمد بشير, بمشاركة مقطع فيديو لإحدى معجباته وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفتاة أكدت أن أمنيتها الوحيدة في ليلة زفافها أن يغني لها الفنان محمد بشير, بفرقته الموسيقية كاملة.
وذكرت الفتاة أن لم تحدد مكان وزمان الفرح, بل حتى لا تعرف زوجها حتى الآن, لكنها أكدت أن وجود الفنان الشاب يعد حلمها الوحيد.
من جانبه قام المطرب الشاب والذي عاد إل القاهرة, مؤخراً بعد سنوات بالمملكة المتحدة, بمشاركة مقطع الفيديو على حسابه الرسمي.
وكتب حمادة بشير, على الفيديو بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (ان شاءالله وعد مني ليك حفلتك علي بالأوركسترا ابشررررررري).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. في لفتة نالت الإشادة والتقدير.. الفنان محمد بشير يحقق لفتاة سودانية أمنيتها ويتعهد لها بالغناء في حفل زواجها “مجاناً” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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