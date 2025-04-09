تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الممثلة ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة هديل إسماعيل, تستعرض جمالها بإطلالة مثيرة. https://www.facebook.com/reel/958643642755469 وظهرت الممثلة الحسناء بأزياء ضيقة ومحذقة أثارت غضب الجمهور والمتابعين الذين هاجموها بسبب ظهورها المتكرر بهذه الطريقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الممثلة السودانية الحسناء “هديل” تشعل مواقع التواصل وتستعرض جمالها بأزياء محذقة ومثيرة للجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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