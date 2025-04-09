نشر أحد مشجعي النادي الأهلي المصري, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي, توعد فيه أنصار الهلال السوداني, بالهزيمة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر المشجع بقميص النادي الأهلي, وهو يعلن عن موعد مباراة الإياب بين الفريقين في موريتانيا. https://www.facebook.com/reel/640129198860082 وتوعد المشجع جمهور الهلال, بالهزيمة عبر ترديده الأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل تمشي شارع النيل) للفنان شكر الله عز الدين. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الأهلي المصري, كان قد كرر فوزه على الهلال, في موريتانيا ضمن مباراة الإياب بهدف نجمه الأول إمام عاشور, وكان لقاء الذهاب بالقاهرة قد انتهت بفوز الأهلي أيضاً بهدف محمد هاني, ليصعد النادي المصري لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. قبل ساعات من المباراة.. مشجع أهلاوي يتوعد أنصار الهلال بالهزيمة عبر الغناء والإحتفال على أنغام الأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل تمشي شارع النيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.