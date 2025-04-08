وادي حلفا: مجموعة مسلحة تطلق النار علي معدنين وتصيب شخصين

تشهد محلية وادي حلفا حالة من التوتر والغليان بعد أن اقدمت مجموعة مسلحة تعرف بإسم ( أولاد قمري) علي إطلاق النار علي معدنين أهليين في منطقة ( تركمان) الواقعة علي بعد حوالي ( 80 كلم) جنوب مدينة وادي حلفا ، وعقب ذلك قامت بإحتجاز عدد من ابناء المنطقة العاملين في التعدين الأهلي قبل أن تطلق سراحهم فيما بعد ، وأثارت الحادثة غضباَ واسعاً وسط أهالي المنطقة الذين حمٓلوا المسؤولية كاملة للجنة الأمنية في محلية حلفا.

ووجه شهود عيان تحدثوا لـ ( التيار) أصابع الإتهام لأعضاء في اللجنة الأمنية وحكومة الولاية الشمالية لما وصفوه بالتهاون المتعمد تجاه عشرات التجاوزات التي ارتكبتها مجموعة ( أولاد قمري) في محلية حلفا ومختلف محليات الولاية، وعقب حادثة إطلاق النار تم إجلاء المصابين لتلقي العلاج في مستشفى وادي حلفا ، وما زالت حالة الإحتقان والقلق تخيم علي المدينة التي كانت من أكثر مدن السودان أمناً واستقراراَ قبل أن تشهد العديد من الظواهر الدخيلة.

التيار