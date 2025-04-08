وادي حلفا: مجموعة مسلحة تطلق النار علي معدنين وتصيب شخصين

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تشهد محلية وادي حلفا حالة من التوتر والغليان بعد أن اقدمت مجموعة مسلحة تعرف بإسم ( أولاد قمري) علي إطلاق النار علي معدنين أهليين في منطقة ( تركمان) الواقعة علي بعد حوالي ( 80 كلم) جنوب مدينة وادي حلفا ، وعقب ذلك قامت بإحتجاز عدد من ابناء المنطقة العاملين في التعدين الأهلي قبل أن تطلق سراحهم فيما بعد ، وأثارت الحادثة غضباَ واسعاً وسط أهالي المنطقة الذين حمٓلوا المسؤولية كاملة للجنة الأمنية في محلية حلفا.
ووجه شهود عيان تحدثوا لـ ( التيار) أصابع الإتهام لأعضاء في اللجنة الأمنية وحكومة الولاية الشمالية لما وصفوه بالتهاون المتعمد تجاه عشرات التجاوزات التي ارتكبتها مجموعة ( أولاد قمري) في محلية حلفا ومختلف محليات الولاية، وعقب حادثة إطلاق النار تم إجلاء المصابين لتلقي العلاج في مستشفى وادي حلفا ، وما زالت حالة الإحتقان والقلق تخيم علي المدينة التي كانت من أكثر مدن السودان أمناً واستقراراَ قبل أن تشهد العديد من الظواهر الدخيلة.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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