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تطهر منطقة السِّلّك بمحلية باو بولاية النيل الأزرق من مليشيا الدعم السريع

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هبة علي 0 تبليغ

  • تطهر منطقة السِّلّك بمحلية باو بولاية النيل الأزرق من مليشيا الدعم السريع 1/2
  • تطهر منطقة السِّلّك بمحلية باو بولاية النيل الأزرق من مليشيا الدعم السريع 2/2

الجيش السوداني - الناطق الرسمي

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله: قواتنا بالفرقة الرابعة مشاة بالدمازين تدمر “شراذم مليشيا آل دقلو” وتطهر منطقة السِّلّك بمحلية باو بولاية النيل الأزرق

صورة هبة علي

هبة علي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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