مدير جامعة الخرطوم يبحث ترحيل معدات الجامعة من القاهرة إلى الخرطوم

بحث مدير جامعة الخرطوم بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب الإجراءات القانونية والأمنية المرتبطة بترحيل المعدات الخاصة بالجامعة من القاهرة إلى الخرطوم تمهيداً لاستئناف الدراسة بالجامعة، وذلك خلال اجتماع مشترك اليوم الثلاثاء الثامن من أبريل 2025م مع السفير السوداني بالقاهرة الفريق أول مهندس عماد الدين مصطفى عدوي بمقر السفارة بالقاهرة.

بحضور السيد المستشار الثقافي دكتور عاصم احمد حسن والمستشار الفني للسفارة العميد قريب الله. وشارك في الاجتماع السيد وكيل الجامعة دكتور محمود علي أحمد، ومدير إدارة الأصول والممتلكات الأستاذ حسام الدين عبدالباقي.

وأفاد مدير الجامعة بروفيسور عماد الدين عرديب بأن اللقاء يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين خاصة فيما يرتبط بتسهيل الجوانب الأكاديمية والإدارية والفنية بالقاهرة، مؤكداً أن الاجتماع ناقش الأعمال التي قامت بها اللجنة المختصة بشراء الأدوات المعملية والأجهزة الإلكترونية ومعدات ومتطلبات تسيير أعمال الجامعة في المرحلة المقبلة.

وأكد عرديب أن إدارة الجامعة تعمل بجد واجتهاد لتوفير مطلوبات استئناف الدراسة بالجامعة من داخل مقارها بالخرطوم، ويجري حالياً تأمين وصول الدفعة الأولى من المشتريات.

وقد شكر السيد المدير الدكتور عاصم على خدماته الجليلة التي ظل يقدمها للجامعات ومؤسسات التعليم العالي ولجامعة الخرطوم على وجه الخصوص.

من جهته أكد السفير عماد الدين عدوي استعداد أجهزة السفارة بالقاهرة لتسهيل كافة الإجراءات القانونية والأمنية المتعلقة بترحيل المعدات الخاصة بالجامعة من القاهرة إلى الخرطوم.

وقد وجه سعادة السفير الادارة المختصة بالسفارة بالعمل على اجراء الترتيبات اللازمة مع السلطات المصرية وتأمين وصول المعدات .

سونا