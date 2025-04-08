بصور رومانسية مع زوجها.. يسرا تخطف الأنظار على مجلة هاربرز بازارانا

احتفالاً بالعدد الـ200 لمجلة هاربرز بازار أرابيا “Harper’s Bazaar Arabia” في أبريل 2025، إجتمع باقة من ألمع نجوم العالم العربي وتركيا في لحظات مميزة غلبت عليها مشاعر الحب، تحت شعار “LOVE” أو “الحب”، بالتعاون مع دار كارتييه.

وشاركت المجلة مع صفحة الفنانة يسرا صورا رومانسية مع زوجها خالد سليم عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام في لحظات حب عفوية ودافئة، حازت علي اعجاب الجمهور .

وكانت قد حرصت الفنانة يسرا على تقديم العزاء لأبناء الأميرة الراحلة نورة بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وكتبت: “بسم اللّٰه الرحمن الرحيم (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابِئْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُوْلَئِكَ هُمَّ الْمُهْتَدُونَ)

ببالغ الحزن والآسي و بقلوب مؤمنة بقضاء اللّٰه وقدره أتقدم بخالص عزائي لأبناء الأميرة نورة و للعائلة المالكة و لشعب المملكة العربية السعودية في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود ، تغمدها اللّٰه بواسع رحمته والهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

صدى البلد