منظمة تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا واجهة من واجهات شتات الحرية والتغيير .. وقيادات هذه المنظمة المعارضة للجيش والشعب السوداني تعمل بتنسيق وتواصل تام مع قيادات سياسية داعمة للتمرد وعصابات الجنجويد .. ■ هذه المنظمة لاتزال تنشط بطريقة غريبة ومريبة في تنفيذ برامج ظاهرها طبي وإنساني وباطنها مسكوت عنه بتوافق غريب ومريب مع طاقم وزارة الصحة الإتحادية .. ■ من يملك مفاتيح التمويل الأجنبي لسابا هذه والتي تتمدد في القطاع الصحي بالسودان بطريقة أكثر من مريبة وغريبة ؟! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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