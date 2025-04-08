اردول: حمدالله على السلامة الرفيق ايسر …!

استقبلت قيادة التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية والأهالي بكسلا اليوم الجندي بالقوات المسلحة أيسر رمضان الذي تم أسره في معركة تمبول في أكتوبر 2024 بعد استسلام كيكل حيث كان أيسر ضمن القوة العسكرية الأولى التي دخلت تمبول بقيادة الشهيد العميد أحمد شعاع الدين رحمة الله عليه .

الجدير بالذكر أن الجندي أيسر قد تم تحريره رفقة عدد من زملائه بعد دخول قواتنا المسلحة جبل أولياء و استعادته “حمرة عين” نثمن تضحيات ايسر و زملائه للتضحيات الشجاعة التي قدمت بلا حدود في سبيل القيام بواجبهم الدستوري ،

إنني أشارك لحظات الفرح مع أسرة الجندي أيسر والشعب السوداني جميعا بفرح تحرير ايسر وزملائه الاسري من سجون مرتزقة إل دقلو كما اعبر عن عميق فخرنا بأن التحالف الديمقراطي قدم خيرة شبابه جنود في القوات المسلحة دفاعآ عن الارض والعرض بعد إطلاق نداء القائد العام للقوات المسلحة .