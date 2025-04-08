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أنس عمر والدكتور محمد علي الجزولي.. المؤكد أن عبدالرحيم دقلو شخصياً يعرف مكان ومصير الرجلين

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اسماء عثمان 0 تبليغ

أنس عمر والدكتور محمد علي الجزولي.. المؤكد أن عبدالرحيم دقلو شخصياً يعرف مكان ومصير الرجلين

أين تعتقل مليشيا التمرد السريع كلاً من أنس عمر والدكتور محمد علي الجزولي؟!

● المعلومات عن ترحيلهما إلي نيالا والحديث عن تصفيتهما بدمٍ بارد كلها أخبار غير مؤكدة ..

● المؤكد أن عبدالرحيم دقلو شخصياً يعرف مكان ومصير الرجلين .. ويعرف أيضاً أن الإمارات صاحبة المصلحة في تغييبهما والتكتم علي مكانهما .. حيين .. أو ميتين ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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