أنس عمر والدكتور محمد علي الجزولي.. المؤكد أن عبدالرحيم دقلو شخصياً يعرف مكان ومصير الرجلين

أين تعتقل مليشيا التمرد السريع كلاً من أنس عمر والدكتور محمد علي الجزولي؟! ● المعلومات عن ترحيلهما إلي نيالا والحديث عن تصفيتهما بدمٍ بارد كلها أخبار غير مؤكدة .. ● المؤكد أن عبدالرحيم دقلو شخصياً يعرف مكان ومصير الرجلين .. ويعرف أيضاً أن الإمارات صاحبة المصلحة في تغييبهما والتكتم علي مكانهما .. حيين .. أو ميتين .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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