شاهد بالفيديو.. لاعب الأهلي المصري السابق: (فرقة الهلال لو لخبطتها كلها على بعض مش حتطلع منها لعيب واحد)

سخر لاعب سابق بالأهلي المصري, من فريق الهلال السوداني, وذلك عقب نهاية إحدى المباريات السابقة التي جمعت الفريقين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعادت إحدى الصفحات السودانية نشر الفيديو تزامناً مع مباراة الإياب بين الهلال والأهلي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان لقاء الذهاب بالقاهرة, قد انتهى بفوز الأهلي بهدف سجله ظهيره الأيمن محمد هاني, في الربع ساعة الأولى من الشوط الأول, ويتجدد اللقاء بموريتانيا مساء غد الثلاثاء.

https://www.facebook.com/reel/1649973552304815

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قلل اللاعب محمد عبد الجليل, من إمكانيات لاعبي الهلال السوداني في لقاء مع الإعلامي محمد شبانة.

وقال عبد الجليل, الذي لعب للأهلي, ثم الزمالك, في تصريحاته: (فرقة الهلال لو لخبطتها كلها على بعض مش حتطلع منها لعيب واحد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)