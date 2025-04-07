شاهد بالفيديو.. الملحن أحمد المك يتحدث عن علاقته بزوجته السابقة الفنانة أفراح عصام

* تحدث الملحن والموسيقار السوداني, المعروف أحمد المك, عن علاقته بزوجته السابقة الفنانة الشابة أفرح عصام, وذلك خلال استضافة تلفزيونية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حل عازف العود “المك”, ضيفاً على المذيعة إسراء سليمان, ورد خلال الحلقة على سؤال علاقته بطليقته المطربة الشابة. أحمد المك, أشاد بالإمكانيات للفنانة أفراح عصام, وذكر أنه كان مؤمناً بصوتها وموهبتها وعن علاقتهما بعد الإنفصال أكد أنه على تواصل بها وبأسرته وحريص على زيارتهم وهي كذلك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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