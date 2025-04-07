نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صورة لعارضة الأزياء العالمية وصديقة أسطورة كرة القدم كرستيانو رونالدو “جورجينا”, وصورة أخرى لفنانة سودانية صاعدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قصدت الصفحات من خلال نشرها للصورتين رصد شبه بين الممثلة الأرجنتينية “جورجينا”, والفنانة الصاعدة “سندس مدني”. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الصفحات أطلقوا عدد من التعليقات الساخرة لكنهم أكدوا وجود الشبه بالفعل, وكتب أحدهم ساخراً: (نفس الدواء بس شركة تانية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. جمهور مواقع التواصل يرصد شبه كبير بين عارضة الأزياء الشهيرة “جورجينا” وفنانة سودانية صاعدة وساخرون: (نفس الدواء بس شركة تانية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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