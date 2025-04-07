100 ألف ريال غرامة عدم الإبلاغ عن مغادرة الحاج والمعتمر بعد انتهاء إقامته

أعلنت السعودية أخيراً عن بدء تطبيق غرامات بحق الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الحج والعمرة في حال تأخرت في إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.
في الوقت ذاته بينت وزارة الداخلية السعودية أن الغرامات المالية تصل إلى 100 ألف ريال، كما ذكرت أن هذه الغرامات تزيد بتعدد الحجاج والمعتمرين المخالفين لمواعيد مغادرتهم.
إلى ذلك، شددت وزارة الداخلية على أهمية التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة في السعودية.
العربية نت
هبة علي
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