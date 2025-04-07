خطفت إحدى حسناوات الإعلام السوداني, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بإطلالة جديدة حظيت بتفاعل كبير من قبل المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت المذيعة تغريد الخواض, بنشر صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وظهرت المذيعة التي أطلق عليها الجمهور في وقت سابق لقب وزيرة القراية بإطلالة أنيقة من مقر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. من القاهرة.. وزيرة القراية وحسناء الإعلام السوداني تخطف الأضواء بإطلالة جديدة وأنيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.