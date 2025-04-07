نشرت فتاة سودانية مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وجد رواجاً واسعاً بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفتاة التي تم وصفها بالحسناء حكت تجربتها مع عامل بمحل لبيع المنتجات السودانية بالخارج. حيث شكت من تعامل الشخص السوداني, الذي يعمل بإحدى محلات بيع المنتجات السودانية, بإمارة العين بدولة الإمارات العربية. وقالت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن تعامل الشاب كان حاد جداً حيث رفض تخفيض أسعار المنتجات التي قامت بشرائها. وذكرت أن حتى طريقته في التعامل كانت غريبة جداً ما دفعها لترك المستلزمات التي اختارتها وتوجهت لمحل آخر يديره شاب مصري, تعامل معها بمنتهى اللطف بأسلوب راقي وجميل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء تنتقد تعامل عامل بمحل منتجات سودانية بالخارج وتوضح الفرق بينه وبين المصريين في فن التعامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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